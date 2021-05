Friends : HBO Max dévoile le poster officiel de la réunion et une bande-annonce (VIDEO)

Sept jours. Dans exactement sept jours, HBO Max diffusera la très attendue réunion du casting de Friends. D'ici là, les fans peuvent profiter d'une interview accordée au magazine People mais aussi d'un poster officiel.

Le poster de la réunion !

"Oh. My. God", comme dirait Janice. Cette réunion, nous l'attendons depuis plus d'un an et enfin, nous y sommes : le 27 mai prochain, les fans de la série culte retrouveront Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer et Matt LeBlanc pour un "épisode" qui s'annonce d'anthologie.

"J'ai été envahie par 10 ans de souvenirs irremplaçables", lance ainsi l'interprète de Monica. "C'est drôle, quand on se retrouve, c'est comme si le temps ne s'était pas écoulé", annonce Matt LeBlanc. "On reprend là où on s’est arrêtés."

Le temps d'une émission "scénarisée", le casting mythique se retrouvera donc - pour le plus grand plaisir des fans. Patience, plus que sept jours.