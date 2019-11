Friends : et si une réunion spéciale se préparait ?

Friends de retour ? On en rêve mais plus le temps passe, plus on se dit que Jennifer Aniston n'a pas tort : de nouveaux épisodes pourraient bien ruiner la série - et personne ne veut voir un tel chef d'oeuvre écorché. Mais, que les éternels optimistes se rassurent, une réunion "spéciale" pourrait être en préparation à l'occasion des 25 ans de la série !

A elle seule, Friends représente près de 10 saisons et 236 épisodes, tournés entre 1994 et 2004. Après la diffusion de l'ultime épisode, les rumeurs de film se sont propagées, sans jamais voir le jour. Le selfie posté il y a quelques semaines par Jennifer Aniston avait donné espoir aux fans mais là encore, rien de concluant. Or, selon The Hollywood Reporter, quelque chose se tramerait pour l'anniversaire de la série sur HBO. Quoi ? Patience ! Mais en attendant, les acteurs ainsi que David Crane et Marta Kauffman.