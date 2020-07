Friends : Découvrez quel est le personnage préféré des français (étude officielle)

Vous les aimez tous ? Vous n'auriez pas imaginé la série sans ce groupe d'amis au complet ? Nous aussi ! Pourtant, il semblerait que parmi Phoebe, Monica, Rachel, Joey, Chandler et Ross, les internautes aient leur petit préféré... En effet, à l'occasion de la journée mondiale de l'amitié le 30 juillet, SEMrush, spécialiste du marketing digital, s'est intéressé aux personnages de la série Friends. Connus à travers le monde entier pour ses 236 épisodes hilarants, les personnages ont su séduire un public toujours plus nombreux durant les dix ans de diffusion de la série. Néanmoins, si l'on en croit SEMrush qui a comptabilisé les recherches effectuées sur Google.fr de janvier à juillet 2020, certains personnages sortent clairement du lot.

Personnages de Friends les plus populaires sur le web (SEMrush)

En effet, comme le précise le communiqué officiel de SEMrush,"Chandler Bing est le personnage de Friends le plus populaire auprès des internautes Français en 2020, avec 14 767 recherches mensuelles en moyenne sur Google.fr. Au coude à coude avec son pote de toujours, Joey et ses 14 317 recherches mensuelles en moyenne. Enfin, Rachel Green (12 383) monte sur la 3e marche du podium. La famille Geller ne jouit pas de la même popularité, avec respectivement 11 833 recherches pour Ross et 11 100 pour Monica. Enfin, loin derrière les autres, Phoebe n'atteint pas la barre des 10 000 recherches mensuelles en moyenne sur Google.fr (9 067)." Des résultats qui reflètent cependant une courte période de recherche et qui ne nous empêchent en aucun cas de les aimer tous autant les uns que les autres.