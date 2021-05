Friends : Courteney Cox promet des surprises pour la réunion de la série (VIDEO)

On le sait, vous le savez aussi... Bref, tout le monde est au courant ! Plus de 16 ans après l'arrêt de sa diffusion sur NBC aux États-Unis, Friends devrait enfin avoir droit à un épisode spécial dans lequel les six acteurs principaux se retrouveront. Diffusé sur la nouvelle plateforme HBO Max, le projet devait initialement se tourner ces derniers mois. Seulement voilà, la COVID-19 et le confinement de la majeure partie de la population mondiale ont forcé les équipes à repousser le lancement de ce qui s'annonce déjà comme l'événement audiovisuel de l'année. Néanmoins, il semblerait que le tournage vienne enfin de s'achever et que le retour de Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey et Chandler soit imminent ! C'est en tout cas ce qu'a confirmé Courteney Cox lors d'une interview dans la célèbre émission de Ellen DeGeneres. Voyez plutôt !

"C'était incroyable. C’est tellement émouvant. Ce sont des retrouvailles non scénarisées, donc pas vraiment un nouvel épisode de Friends... Mais cela fait 15 ou 17 ans que nous ne nous étions pas retrouvés tous les six, ensemble dans le studio 24 de Warner Bros" confie l'actrice américaine dans une visioconférence disponible sur YouTube. Si elle reste assez discrète sur le contenu de ces retrouvailles, celle qui incarnait Monica Geller précise que ce tournage fut "génial. C'était vraiment fun. Nous avons eu beaucoup de surprises pour les fans. Ce sera fantastique". De quoi mettre l'eau à la bouche des millions d'amateurs de la série qui attendent avec impatience la réunion de leurs idoles. À noter qu'aucune date de diffusion n'a encore été communiquée. Autant en France qu'aux États-Unis. Il va falloir s'armer d'encore un peu de patience. Une vertu mise à rude épreuve depuis le début de cette pandémie...