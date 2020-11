Friends : ces deux personnages ont bien failli être en couple

Plus de quinze après son ultime épisode, Friends continue de déchaîner les passions des fans. Encore aujourd'hui, nombreuses sont les théories qui circulent sur les différents personnages de la série. Par exemple, certains imaginaient que Phoebe, sans le sou, se rêvait membre de cette bande qu'elle voyait tous les jours au Central Perk. Mais, sur une note plus joyeuse, d'autres l'imaginaient se mettre en couple avec Joey - on vous rappelle que dans la version originale, Phoebe épousait finalement Mike. Mais, et si Joey et Phoebe avaient véritablement formé un couple ?

Et si Phoebe n'avait pas épousé Mike ?

Lisa Kudrow et Matt Leblanc ont proposé l'idée aux créateurs le série. Ainsi, les deux amis auraient entretenu une relation secrète et ce, depuis le tout début. En ce qui concerne l'épisode de la révélation, ce dernier aurait proposé aux téléspectateurs de (re)voir des scènes cultes de la série... tout en montrant le couple quelques minutes auparavant. Finalement, les créateurs ont réfusé l'idée... pour le meilleur ?