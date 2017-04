Friends est sûrement l’une des séries les plus cultes du monde, qui ne connait pas par coeur les blagues de Chandler ? Qui ne se remate pas les épisodes pour la 20e fois mais se retrouve à rire toujours autant ? 13 ans après que le show ait tiré sa révérence après 10 saisons, F.R.I.E.N.D.S nous manque toujours autant, et la petite réunion des acteurs l’an dernier n’a pas suffi à satisfaire complètement nos coeurs de fans démunis. Heureusement, on va bientôt pouvoir avoir notre dose de la plus célèbre bande new-yorkaise avec l’arrivée de la comédie musicale Friends ! The Musical cet automne à Broadway (New-York). Si on pense sérieusement à prendre nos billets d’avion pour la grosse pomme afin d’assister à ne serait-ce qu’une représentation, on a déjà quelques exigences au niveau des chansons. Voici celle qui veut absolument entendre :

Smelly Cat - Phoebe

Le classique, l’inimitable, l’effroyable, l’incroyable. Ne pas mettre Smelly Cat dans la pièce serait la pire erreur scénaristique au monde !

Space Oddity - Joey

Via cette chanson et sa voix de velours, Joey a réussi à se faire pardonner auprès de Phoebe. On en veut encore !

La chanson de Noël de Phoebe

« Le père Noël qui bosse passe le bonjour à Ross », on ne s’en lassera jamais !

I Will Survive - Chandler

Chandler qui chante I Will Survive c’est drôle, mais Chandler qui chante I Will Survive à l’hélium c’est juste complètement hilarant.

Copacabana - Rachel

Quand Rachel s’affiche, elle ne fait pas les choses à moitié et cette prestation unique de Copacabana au mariage de Barry et Mindy restera à jamais dans les annales

I Like Big Butts - Ross et Rachel

Sont-ils des parents indignes ? Non ce sont les parents les plus géniaux au monde prêts à tout pour faire rire leur enfant (meilleur point de vue quand même !)