Friends : Ce détail que les fans de la série ont mis 10 ans à repérer !

Si vous n'avez pas encore vu la réunion de Friends, on vous conseille de le faire fissa ! Très attendue par les fans du show, cette émission passe en revue les meilleurs moments de la série culte - l'occasion pour beaucoup de se replonger dans les 10 saisons tournées entre 1994 et 2004. Et justement, à force de voir et de revoir les épisodes, certains fans pointilleux ont fini par remarquer un petit détail qui, peut-être, vous avait échappé jusque ici. Explications.

Il semblerait que dans une poignée d'épisodes, les doublures des acteurs principaux apparaissent à l'écran. C'est notamment le cas dans l'épisode 15 de la saison 9 (The One With The Mugging) : quatre minutes seulement après le début, l'on aperçoit la doublure de Jennifer Aniston. Même scénario dans l'épisode 4 de la saison 9 intitulé The One With The Sharks (qui est d'ailleurs l'épisode le moins apprécié des fans).

You can't fool a #Friends fanatic. Why is this not-Rachel standing in for Rachel in this ep? https://t.co/7U8K9VAhl4 pic.twitter.com/drO44q9qax — Decider (@decider) November 12, 2015

Or, Jennifer Aniston n'est pas la seule actrice au sein du casting à avoir une doublure : dans l'épisode 5 de la saison 8 (The One With Rachel's Date), l'on aperçoit la doublure de Courteney Cox. Pour expliquer ces détails, un internaute a commenté : "Lorsque Friends a été diffusé pour la première fois, c'était au format standard 4:3, même si ça a été filmé au format 16:9. Donc ça n'aurait pas dû apparaître sur nos écrans. Maintenant, c'est diffusé tel que ça a été filmé et ces petites bizarreries apparaissent".

Très franchement, ce ne sont pas ces petits détails qui vous nous empêcher de nous lancer dans un énième marathon !