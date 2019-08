Friends a 25 ans : Retour sur un succès intemporel !

Dix saisons étalées sur près de 10 ans ! En effet, entre 1994 et 2004, les écrans du monde entier auront été pris d'assaut par la sitcom américaine. Un succès planétaire qui demeure encore aujourd'hui puisque de nombreuses chaînes de télévision diffusent toujours les épisodes du programme. Suivie par des dizaines de millions de téléspectateurs, la vie de Joe, Chandler, Ross, Monica, Rachel et Phoebe aura passionné au-delà des frontières et des espérances de producteurs. Avec près de 236 épisodes, Friends figure encore aujourd'hui parmi les classiques du petit écran. Et ce n'est pas le titre I'll Be There For You, rendu célèbre par la série, qui dira le contraire.

Conçu par David Crane et Martha Kauffman, le programme se décrit à l'époque par ses créateurs comme "une variation sur le sexe, l'amour, les relations, les ambitions, à un moment de sa vie où tout est possible". Ce n'est qu'au fil des ans et du succès du show que la série va s'inscrire peu à peu dans le paysage de la pop culture. Elle permettra au passage à ses personnages principaux de devenir des stars mondiales et, pour certains, à l'image de Jennifer Aniston, de véritables icônes de beauté et de mode. Amis à l'écran comme à la vie, les six acteurs termineront eux-aussi avec un record : celui du plus gros salaire par épisode. En effet, c'est en million de dollars que se chiffrera le cachet de ces comédiens à mourir de rire. Et bizarrement, on se dit qu'ils les valent bien. Retour sur quelques-uns des moments les plus drôles des dix saisons :