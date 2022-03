Friends : 10 fois où la série a dit tout haut ce que l'on pensait tout bas

En plus d'incarner un symbole culte de la pop culture, Friends propose pas moins de 10 saisons et 236 épisodes... évidemment, dans tous ça, il y a quelques punchlines qui, dans la vie de tous les jours, nous serviraient bien. Tout de suite, 10 moments où Friends a dit tout haut ce que l'on pensait tout bas.

#1. "J'ai 29 ans, m*rde", Chandler

"On est pas triste. C'est juste qu'on a plus 21 ans. J'ai 29 ans et je veux m'asseoir dans une chaise confortable, regarder la télé et aller me coucher à une heure raisonnable !" - si tu es trentenaire, alors tu as forcément déjà rêvé de dire ça à tes potes qui, pleins d'espoir ont essayé de te faire sortir pour la troisième fois dans la même semaine. Parce que oui, arrivé(e) à 29 ans, rentrer chez soi pour mater Netflix en pyjama est un kiffe.

#2. "I'm hopeless", Chandler

"Je suis sans espoir, bizarre et cherche l'amour désespérément !" - là encore, c'est un carton plein pour Chandler. Si tu as déjà testé toutes les applis de rencontres possibles alors, peut-être que tu as déjà eu envie de le crier sur tous les toits. Pire, l'idée d'écrire cette citation en guise de bio Tinder t'a peut-être même déjà traversé l'esprit.

#3. "Why do bad things happen to good people ??" Ross

"POURQUOI EST-CE QUE LES MAUVAISES CHOSES ARRIVENT AUX GENS BIENS ???" - Il y a des jours comme ça où tu as l'impression que l'univers, le karma et toutes les forces cosmiques en ont après toi : un train en retard, une machine à café en panne, un wi-fi qui plante... bref, on ne te fait pas un dessin. Manquerait plus que ton/ta crush ne se pointe avec une nouvelle conquête et là, tu seras au max.

#4. "How can you not care ?"

Quand Monica demande à Joey comment est-ce qu'il peut se foutre de tout, il répond avec cette mimique magique que l'on a tous rêvé de faire. Parce que, on ne va pas se mentir, 90% du temps, on se fiche pas mal de ce que le commun des mortels peut nous raconter.

#5 "Welcome to the real world, it sucks", Monica

"Bienvenue dans le monde réel ! Ca craint, tu vas adorer !" - est-ce qu'on aurait aimé que quelqu'un nous le dise lorsque l'on est officiellement entré dans la vie adulte ? OUI ! Est-ce qu'on aurait voulu que quelqu'un nous explique comment remplir une déclaration d'impôts ? Mille fois oui. Bref, le monde réel craint (vraiment) mais on aurait aimé savoir quelques petits trucs avant de le découvrir par nous mêmes.

#6. "I'm gonna die alone", Chandler

"Je vais mourir seul" - Si tu te débats dans le monde Ô combien fantastique du dating 2.0 alors, tu n'as pas besoin que l'on détaille celle-ci.

#7. "I dont have a plan. I dont even have a pla", Phoebe

"Je n'ai pas de plan, je n'ai même pas de pla" - Quand tu subis les questions existentielles lors des repas de famille, tu n'as qu'une envie : répondre que non, tu n'as pas de plan, que non, tu ne vas probablement pas te marier demain. Tu ne sais déjà pas ce que tu vas manger au dîner, comment diable pourrais-tu avoir une idée de ce que tu feras dans 5 ans ?

#8. "What Are We going to eat for dinner ?" Chandler et Joey

"On pourrait se cuisiner quelque chose ?" - on te met dans le contexte : il est plus de 20h, tu viens à peine de pousser la porte de ton appart et tu te souviens que, pour fonctionner normalement, tu dois te cuisiner quelque chose. A partir de là, deux solutions : tu peux faire confiance à tes talents culinaires ou alors, tu peux sortir ton téléphone et commander un menu B10 au jap' du coin... tu choisis le menu B10, évidemment.

#9. "How do you expect me to grow if you won't let me blow ?", Rachel

"Comment est-ce que tu peux espérer que j'évolue si tu ne me laisses pas m'épanouir ?" - Laissez-nous faire nos erreurs et vous verrez, on en reviendra que plus fort.

#10. "Hell is filled with people like you" - Chandler

"L'Enfer est rempli de personnes comme toi" - ça, c'est ce qu'on aimerait dire à celui qui prend le dernier croissant à la boulangerie, à celui qui ne remplace pas le rouleau de papier WC ou même à celui qui vide la cafetière. Bref, tu as compris l'idée.