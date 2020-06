Freya Ridings se livre dans un entretien exclusif avec Virgin Radio (VIDEO)

À 26 ans, Freya Ridings est aussi attachante que talentueuse ! Alors qu'elle fêtera bientôt les un an de son album éponyme, la jeune chanteuse britannique s'est prêté au jeu de l'interview depuis son domicile londonien. Une rencontre presque amicale durant laquelle l'artiste revient sur ses débuts difficiles et la rapidité de sons succès. Alors qu'elle travaille actuellement sur son second opus, Freya nous raconte la rupture amoureuse qui l'a inspirée pour son hit Castles mais aussi toutes les retombées positives qui ont suivies. Une fille bien dans sa peau qui n'a qu'une hâte : retrouver la scène le plus vite possible ! Alors, en attendant de pouvoir l'admirer comme lors de notre Virgin Radio Live Unity, on vous laisse profiter de ce petit instant avec elle.