Freya Ridings et Madeon dans le Lab de Virgin Radio ce dimanche 13 octobre !

Chaque semaine, Paul vous propose le meilleur de la musique Pop, Rock, Electro de Virgin Radio. Et ce n'est pas ce week-end qu'il va rater un rendez-vous. Aprs les récentes venues de Jérémy Frérot, Clara Luciani ou encore The Avener, c'est au tour de Freya Ridings et Madeon de graver leur nom dans les annales de l'émission. Pour celles et ceux qui ne les connaîtraient pas (même si on en doute) ces deux artistes, voici quelques précisions sur leur actualité commune. Alors que Freya Ridings connaît un succès retentissant avec son titre Lost Without You, la jeune femme continue de promouvoir son album éponyme sorti en juillet 2019. Côté frenchy, Madeon vient de sortir le morceau Dream Dream Dream qui cumule plusieurs millions de vues. En tournée à travers le monde entier depuis plusieurs années, le DJ au succès retentissant pourrait sortir un album d'ici quelques mois.

Les deux seront présents ce dimanche 13 octobre dans Le Lab de Virgin Radio pour nous parler de leur actualité et interpréter quelques uns de leurs titres. N'oubliez pas ce rendez-vous à ne pas manquer !

Freya Ridings - Castles