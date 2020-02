Freya Ridings en concert à l'Alhambra le 19 mai 2020 avec Virgin Radio !

Le 19 mai prochain, Virgin Radio vous donne rendez-vous à l'Alhambra pour le concert exceptionnel de Freya Ridings. La jeune artiste qui nous vient tout droit de Grande-Bretagne sera de passage dans la capitale d'ici quelques mois afin de présenter son premier album studio. Porté par des morceaux tels que Castles, l'opus a su se faire une place dans le paysage musical européen.

En 2017, Freya Ridings se faisait connaître grâce à Lost Without You - une magnifique chanson piano-voix. Deux ans et un album plus tard, elle est l'une des artistes britanniques les plus prisées : alors que son opus s'est classé en troisième position des charts UK, Freya était en lice pour repartir avec le trophée d'artiste féminine aux Brit Awards 2020. Vous l'aurez compris, c'est LE phénomène musical à suivre en 2020 !

