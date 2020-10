Fréro Delavega : Une réunion possible ?

Flo Delavega est actuellement en tournée pour défendre son nouveau projet, porté par Printemps Eternel. Après avoir pris une longue pause, l'artiste nous revient avec un nouveau single, en phase avec ses valeurs mais aussi, avec sa nouvelle vie. Mais, cela voudrait-il dire que nous ne reverrons jamais les Frero Delavega ensemble ? De passage sur le plateau de Je T'aime Etc (sur France 2), Flo Delavega ne s'est pas montré contre l'idée.

« Alors c'est fini. Là en tout cas je suis tout seul. Jérém' a son petit chemin », a t-il répondu au chroniqueur Stan Gusman lorsque ce dernier a évoqué l'idée d'une reformation. « C'est la vie qui nous dira. Nous, c'était un accident ce qu'on a fait. On s'est rencontré, on a fait de la musique, "The Voice" et beaucoup de chemin. Si la vie a envie qu'on se retrouve et qu'on refasse des choses ensemble, de la musique en tout cas… ». Bien que l'aventure Frero Delavega se soit achevée il y a quelques années déjà, l'amitié entre les deux artistes est bien présente. Et si, qui sait, un jour ils décidaient de retravailler ensemble, on serait les premiers ravis !