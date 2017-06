Le dernier concert des Fréro Délavega, on l'attendait autant qu'on le redoutait. On savait qu'ils ne partiraient pas sans donner un dernier concert explosif et en même temps, on savait que ce serait difficile. Dans la foule, de nombreux fans étaient émus (et on les comprend) : avec eux, on a voyagé pendant trois ans. Samedi soir, Bordeaux s'est mis aux couleurs du duo - après un concert privé donné au Sherlock Holmes. Si vous avez manqué ce dernier show mémorable, pas de panique : Virgin Radio est parti en mission pour vous : au programme, des photos et quelques vidéos de ce moment particulier.

Quel concert magique & inoubliable ???????? MERCI les @FreroDelavega & surtout à très bientôt... ???? pic.twitter.com/ET0nOvF7BA — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 10 juin 2017

Les @FreroDelavega font une petite pause musicale sur le canap avec leur public avant de se dire adieu... ???????? pic.twitter.com/ETtKIEwNvH — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 10 juin 2017

Une version spéciale de "Sweet Darling" pour cette dernière des @FreroDelavega ???? #VirginRadio pic.twitter.com/JfI6aL5ed1 — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 10 juin 2017

Evidemment, le dernier moment sur scène aura été rempli d'émotion. Samedi, les Fréro n'ont pas simplement clôturé une tournée, ils ont refermé un chapitre de leur vie - et pas des moindres. Larmes dans le public, accolades sur scène... difficile de rester de marbre. Mais parce qu'ils tenaient avant tout à garder de bons souvenirs de ce derniers concert, ils ont pensé à tout ! Ainsi, on aura eu droit à une version inédite (et géniale) de Sweet Darling - premier gros tube des Fréro) et ils se sont fait plaisir en traversant la foule sur un bateau gonflable. Bref, il y aura eu des larmes mais aussi beaucoup de joie. On ne leur dira qu'une chose : merci !