Fréro Delavega, Milky Chance et Her dans le Lab Virgin Radio du dimanche 12 mars

Ce week-end il y aura beaucoup de (beau) monde dans le Lab Virgin Radio. Ce dimanche 12 mars, entre 20h et Minuit, vous pourrez retrouver au micro de Lionel trois groupes. Les français Fréro Delavega et Her et les allemands de Milky Chance, trois formations qui n’ont pas grand chose en commun si ce n’est qu’on les aime tout autant toutes les trois ! Ces groupes sont chacun passés dans les studios de Virgin Radio pour enregistrer l’émission en public, vous êtes donc déjà une poignée de chanceux à avoir profité de leur présence à nos côtés. Pour les autres, la session de rattrapage avec interview et sessions acoustiques au programme c’est ce dimanche sur Virgin Radio.

Milky Chance sortira son nouvel album, Blossom, le 17 mars prochain, l’émission de dimanche sera donc l’occasion d’en apprendre plus sur ce nouvel opus et d’en écouter quelques extrait en live. Les frenchies de Her sont aussi au coeur de l’actualité puisqu’il s’apprête à sortir leur tape 2 le 7 avril prochain. Une suite qu’on a très hâte de découvrir et au sujet de laquelle le duo s’est confié auprès de Lionel. Les Fréro Delavega nous ont quant à eux offert un moment privilégié, alors qu’ils viennent tout juste d’entamer leur tournée d’adieux. Le groupe se séparera à la fin de celle-ci, mais avant cela rendez-vous dimanche 12 mars dans le Lab Virgin Radio pour suivre leurs dernières aventures.