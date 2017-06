Fréro Delavega : Les coulisses de leurs  derniers concerts en vidéo 

Le vendredi 9 juin et le samedi 10 juin avaient un goût particulier pour les fans des Fréro Delavega venus assister, respectivement, à leur secret show et à leur concert place des Quinconces à Bordeaux. Il s'agissait des deux derniers dates pour le duo qui se séparent après seulement six petites années d'activité. Six ans qui auront pourtant suffit à forger une vraie communauté autour de Jérémy Frérot et Florian Delavega. Ils laissent derrière eux des centaines de milliers de fans orphelins et des tubes à chérir pour toujours. L'ambiance était donc plus que jamais émouvante et festive lors de ces deux derniers spectacles auxquels Virgin Radio se devaient d'assister après avoir soutenu leur carrière depuis le début ! On vous laisse découvrir les coulisses du secret show et du concert avec nos vidéos.