Fréro Delavega : Hommage au duo avant son ultime concert à Bordeaux 

Voilà, c'est fini. Les Fréro et le public, c'est une longue histoire. Le duo a su insuffler une véritable bouffée d'air frais dans le paysage musical français avec des titres sincères et gorgés de soleil . Notons-le, Jeremy Frérot et Florian Garcia restent les seuls artistes capables de nous donner l'impression d'être en été alors que c'est le plein hiver. Leur musique, leur univers et leur enthousiasme communicatif ont su conquérir un public large et, avouons-le, ils nous manqueront. Les Fréro Delavega, c'est un premier album écoulé à plus de 300 000 exemplaires, des concerts à guichet fermé et une fanbase inébranlable. Alors évidemment, l'idée qu'ils ne joueront plus ensemble nous laisse un goût amer.

Bien sûr, vous allez les revoir. Chacun suivra sa route (l'un voulant se concentrer sur sa vie personnelle et l'autre, choisissant de continuer la musique seul - en plus du cinéma). Mais, la fin des Fréro, c'est aussi la fin d'une époque. Il y a quatre ans, le duo débarquait sur le plateau de The Voice. Ils avaient le talent, ils avaient les morceaux, ils n'auront pas mis longtemps à séduire le public (et les coachs). D'accord, ils n'ont pas gagné la compétition. Mais ils ont gagné bien plus que ça : le soutien des fans et la reconnaissance du milieu. Peu après, Sweet Darling est venu confirmer ce que tout le monde savait déjà : des artistes comme les Fréro Delavega, il n'y en a pas à tous les coins de rues.

Je me sens trop mal; demain c la fin???????????????????? #FréroDelavega — Océanne fdlvg????3M???? (@oceanne_of) 9 juin 2017

Le premier album est certifié double disque de platine, les concerts s'enchaînent et les récompenses se suivent. Cette ascension fulgurante aura été à double tranchant : c'est jouissif et en même temps, c'est déstabilisant. Alors aujourd'hui, maintenant que la fin est proche, leurs morceaux sonnent différemment - comme s'il y a avait un double sens. Mais même si l'on pourrait regretter leur choix (parce que nous avons tous une part d'égoïsme), il faut surtout se dire que ce qu'ils nous ont offert, ce sont deux beaux albums - faits de liberté, de soleil et d'optimisme.

Ça y est le dernier concert des #frerodelavega est samedi j'ai la boule au ventre pour cette dernière ???? — M ????⚓️ (@Mariiiii_ne) 8 juin 2017

Les Fréro, c'est avant tout une histoire d'amitié. Pendant que des groupes sont formatés, façonnés et formés pour plaire et faire du chiffre, eux ont su rester sincères et fidèles à eux-mêmes. Ils auraient pu ravaler leurs envies respectives, ils auraient pu continuer (pour le public ou pour les chiffres) mais ils ont préféré affronter la réalité plutôt que de mentir et de sortir l'album de trop. Et pour ça, on ne peut que les admirer. L'industrie musicale est loin d'être un fleuve tranquille. En fait, ce serait plutôt une fosse aux lions. Et eux, ils ont su s'y imposer, en prendre le meilleur et y laisser une marque.

Demain on tourne la page de beaucoup d'années... 3 ans et demi Merci pour tout #FreroDelavega #thevoice @JeremyFrerot @FloDeLavega — Emma (@emmaaaaa13) 9 juin 2017

Ce soir, ils joueront à domicile. A Bordeaux, le duo donnera le concert le plus émouvant, le plus difficile (et probablement le plus jouissif) de sa carrière. Ils partiront en vainqueurs, ils laisseront une trace indélébile et nous, on sera là. Et vous voulez qu'on vous dise ? Quelque chose nous dit qu'on s'en souviendra.