Fréro Delavega : Gagnez vos places pour leur secret show à Bordeaux le 9/06

La nouvelle est tombée à la fin de l’année dernière, les Fréro Delavega ont annoncé leur séparation après trois ans de carrière bien remplie, deux albums et un succès considérable. Actuellement sur les routes pour une ultime tournée, ils mettront un point final à cette aventure le 10 juin place des Quinconces à Bordeaux, là où aucun artiste français n’a jamais organisé de concert encore. Cette date qui s’annonce donc anthologique ! Mais avant ces adieux déchirants, Virgin Radio vous a réservé une surprise de taille. Que diriez-vous d’assister à un show secret du duo la veille de leur dernier live le vendredi 9 juin ? Le lieu (à Bordeaux) est encore tenu secret et vous sera dévoilé deux heures avant l’événement. Pour gagner vos places, suivez le guide !

Si vous voulez gagner vos places pour le show secret de Fréro Delavega à Bordeaux accessible uniquement sur invitation, c’est très simple. Il vous suffira d’écouter la playlist de Jenny sur Virgin Radio Bordeaux (fréquence 94.3) et de suivre les instructions afin de remporter votre accès à la salle. Seuls les auditeurs de Virgin Radio y seront conviés. Bonne chance à tous, et on se retrouve là bas pour l'avant-dernier live des Fréro Delavega !