Fréro Delavega : Gagnez vos places pour leur dernier concert place des Quinconces à Bordeaux le 10 juin !

Vous le savez, malheureusement les Fréro Delavega c'est fini ! Enfin presque puisqu'avant de tirer leur révérence le duo se produira une dernière fois dans leur région natale ! C'est sur la mythique place des Quinconces à Bordeaux que les girondins joueront le dernier concert de leur carrière en tant que groupe. Un show qui promet d'être phénoménal et inoubliable, Virgin Radio est partenaire de cet événement et vous offre vos places pour assister à cet ultime spectacle musical de Jérémy Frérot et Florian Delavega ! Plutôt sympa non ? Mais avant de vous expliquer comment mettre la main sur ces précieux sésames, petit intermède musical !

Pour tenter de remporter vos places pour le concert des Fréro Delavega Place des Quinconces à Bordeaux, il faudra être de la région puisque les billets seront à gagner sur la fréquence bordelaise de Virgin Radio (94.3), entre 16h et 20h jusqu'à vendredi dans l'émission la playlist de Jenny ! Vous pouvez également tenter votre chance sur la page Facebook de Virgin Radio Gironde. Bonne chance à tous !