Fréro Delavega : Gagnez vos places pour leur concert à Paris le 7 avril à l'AccorHotels Arena

À vos mouchoirs, les Fréro Delavega se sépareront à l’issue de leur tournée le samedi 10 juin prochain à Bordeaux. Après deux albums Fréro Delavega (2014) et Des ombres et des lumières (2015) aux succès fulgurants à travers l’Hexagone, le duo a décidé de mettre fin à cette belle aventure. Si Florian Delavega a décidé de continuer son chemin loin de la pression médiatique, Jérémy Frérot, lui, se lance dans le cinéma et sera prochainement à l’affiche du film 100% Bio aux côtés de Christian Clavier et Josiane Balasko ! Mais avant de tourner la page, les Fréro Delavega ont promis d’assurer l’ensemble de leurs dernières dates et seront en concert le 7 avril à l’AccorHotels Arena à Paris. Devinez qui vous fait gagner vos places pour cette date évènement… Suivez le guide !

Pour tenter de remporter vos places pour le dernier concert de Fréro Delavega à Paris avec Virgin Radio, c’est très simple. Il vous suffira de répondre correctement à la question du formulaire en ayant au préalable bien renseigné vos coordonnées, puis de croiser les doigts pour être peut-être tirés au sort et recevoir vos billets pour l’évènement exceptionnel. Bonne chance à tous, et n’oubliez pas de lire le règlement du jeu concours !