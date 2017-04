Dernière ligne droite pour les Fréro Delavega, qui se sépareront à l’issue de leur tournée en juin prochain après un dernier concert à Bordeaux. Pour l’heure, le duo continue de se produire à travers toute la France et passera par le mythique AccorHotels Arena le 7 avril. Un événement pour lequel VirginRadio.fr vous fait bien sûr gagner vos places ! Pour les fans parisiens, il s’agit là de l’occasion ultime pour voir les Fréro Delavega interpréter en live leurs plus grands succès, parmi lesquels « Le cœur éléphant » ou encore « A l’équilibre ». L’équilibre, c’est justement ce qui a manqué à Florian Garcia hier soir leur d’un show à Auxerre… (on s’excuse pour cette transition bien trop facile). Selon L'Yonne Républicaine, le chanteur a "sauté depuis la scène, peut-être avec un peu trop d'élan" et se serait pris "une bonne gamelle". Pro jusqu'au bout, Florian est ensuite remonté sur scène l'air de rien mais le concert a tout même dû être écourté et l’accident lui a valu un rapide détour par l’hôpital.

Plus de peur que de mal cependant. Ce matin, le groupe a tenu à rassurer tout le monde et avec une bonne dose d’humour, a affirmé à ses fans que tout allait bien. Toute la rédac de VirginRadio.fr lui souhaite bien évidemment un bon rétablissement ! On espère surtout que le duo va terminer cette tournée sans d’autres mésaventures. Il y a quelques jours en effet, Jérémy Frérot avait lui aussi reculé trop près du bord et chuté de scène lors d’un concert à Angers… En attendant, on compte les jours avant de retrouver les Fréro Delavaga à l’AccorHotels Arena, l’un des concerts immanquables de ce mois d’avril.