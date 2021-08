Free Guy : 3 raisons d'aller voir le film avec Ryan Reynolds 

Enfin ! Il nous aura fallu un an de patience (pandémie oblige) mais Free Guy est d'ores et déjà en salle depuis une dizaine de jours. Si vous n'avez toujours pas suivi les aventures de Guy (Ryan Reynolds), c'est le moment d'embarquer : Guy, employé de banque découvre soudainement qu'il n'est qu'un personnage d’arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne. Il ne faudra pas longtemps au PNJ pour finalement décider de réécrire son histoire. Si vous avez (encore) besoin d'être convaincu(e), ne bougez pas. Voici trois raisons d'aller voir Free Guy.

Différent de Ready Player One

“Je ne voulais pas que mon film soit comme Ready Player One”, a ainsi déclaré Shawn Levy - réalisateur du film. Ce n'est pas la première fois que les jeux vidéos inspirent le cinéma : difficile de faire l'impasse sur des films (dorénavant cultes) tels que Jumanji ou Ready Player One, par exemple. Pour ce film, Shawn Levy a choisi de prendre un virage plus lumineux : "Ironiquement, j’ai engagé le scénariste de Ready Player One et je lui ai dit que je ne voulais pas que Free Guy soit comme Ready Player One, je voulais un ton complètement différent et une esthétique inédite. Je voulais que le film soit beaucoup plus lumineux et pop. Notre film est joyeux et tout le but de celui-ci est d’être amusant. C’est du grand spectacle comme l’était Ready Player One, mais c’est surtout une comédie romantique", a t-il déclaré.

La bande-originale

Free Guy est bourré de références à la pop culture. La plus flagrante ? La bande-originale. Sans vous spoiler, on préfère vous prévenir : vous allez fredonner Fantasy de Mariah Carey.

Les caméos

Là encore, pas de spoilers mais attendez-vous à avoir quelques surprises...!