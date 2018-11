Freddie Mercury : 3 choses à savoir sur sa carrière solo ! 

Incontestablement l'une des figures les plus emblématiques du rock moderne, Freddie Mercury menait de front sa carrière au sein du groupe Queen. Sa personnalité à la fois tiraillée et extravagante a suscité l’intérêt de beaucoup. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le biopic Bohemian Rhapsody, actuellement en salle, cartonne et fait concurrence à A Star Is Born. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il s'était également engagé dans une -courte, carrière solo. Voici donc, 3 choses à savoir sur cette dernière !

Eh oui, qui n'a jamais dansé sur un bon vieux titre disco ? Freddie Mercury l'a assurément fait puisque le chanteur était un véritable fan du genre. Alors qu'il menait une carrière rock avec Queen, il s'est brièvement essayé au disco durant sa carrière solo. Et qui pourrait l'en blâmer. Alors que le genre côtoyait avec succès le bon rock des années 70, Freddie Mercury a donc vu l'opportunité d'expérimenter ce qu'il ne pouvait pas avec Queen. En témoigne son premier album, Mr. Bad Guy et notamment, le titre I Was Born To Love You qui s'est hissé au top Hot 100 Billboard.

Fan de disco, oui mais surtout fan de Michael Jackon ! Véritable admirateur du King Of Pop, Freddie Mercury n'a pas hésité à joindre ce dernier afin de proposer quelques collaborations. Pari réussi puisque les deux chanteurs ont effectivement travaillés ensemble, en studio. Résultat des courses, un duo efficace mais méconnu sur le titre There Must Be More To Life Than This.

Freddie Mercury était une grande voix. Et qui dit grande voix, dit opéra. Ou pas, selon... Et pour son second album en solo, le leader de Queen s'est entouré d'une des plus belles voix du moment. On a nommé la cantatrice espagnole, Montserrat Caballé. Pour Barcelona, sorti en 1988, Freddie Mercury a donc dit adieu au disco et bonjour au lyrisme. Un album dédié au classique et un morceau éponyme, qui restera sans doute, dans toutes les mémoires.