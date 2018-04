Franz Ferdinand : Un super live sur le Late Show de Colbert !

Le groupe Franz Ferdinand a sorti un nouvel album en février, le 5ème des écossais, Always Ascending ! Du groove, des synthés, des sonorités disco et du saxo, c’est tout ce qu’on aime ! Leur single Feel The Love Go cartonne et Franz Ferdinand le joue en tournée, ils sont d’ailleurs passés par la France le 19 mars au Zénith de Toulouse, le 20 mars au Zénith de Montpellier ou le 24 mars au Zénith de Caen ! Mais le groupe est actuellement aux Etats-Unis, si l’on en croit le super live qu’ils ont fait hier dans le Late Show de Stephen Colbert !

Franz Ferdinand était donc sur la scène du Late Show de Stephen Colbert et déjà que leur live est à chaque fois très lourd, quand vous rajoutez James Chance, un saxophoniste de malade que vous devriez écouter, là on touche le kiff, l’ultime ! James Chance terminera le live sur les genoux, en beau gosse, une version de Feel The Love Go au top !