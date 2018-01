Franz Ferdinand : Feel The Love Go, un nouvel extrait de l'album dévoilé

Franz Ferdinand dévoilera le 9 février prochain son cinquième album studio, Always Ascending. Après avoir dévoilé un premier single éponyme très catchy, les écossais sont de retour avec une nouvelle chanson et un nouveau clip. Au programme : du groove, des synthés, des sonorités disco et un peu de saxophone ! Soit de quoi nous donner envie de danser, et qui laisse présager un album assez festif et lumineux. Le groupe avait annoncé que les guitares seraient un peu en recul sur ce nouvel opus tout en certifiant préparer de jolies surprises pour les fans.

Le nouvel album des Franz Ferdinand est produit par Philippe Zdar, moitié française de Cassius et collaborateur récurent de Phoenix. Le dernier album de Franz Ferdinand remonte à 2013 et la sortie de Right Thoughts, Right Words, Right Action, en 2015 les membres du groupe avaient sorti un album commun avec les Sparks intitulé FFS. Franz Ferdinand sera sur la scène du Zénith de Paris le 27 février prochain, ce qui vous laissera largement le temps d'apprendre par cœur leurs nouvelles chansons d'ici là !