Franz Ferdinand : Always Ascending, le groupe dévoile son nouveau single et annonce une tournée 

Les fans de Franz Ferdinand peuvent se réjouir car leur groupe préféré est de retour. Les écossais ont dévoilé Always Ascending, un premier single extrait de l'album du même nom (sortie prévue le 09/02/18). Il se sera donc passé plus de quatre ans entre leur nouvel album et le précédent, Right Thoughts, Right Words, Right Action. Always Ascending est un titre infusé d'électro et de synthés dont Alex Kapranos a expliqué au NME qu'il était "en terme de son assez représentatif de l'ensemble de l'album". Le cinquième album studio des Franz Ferdinand s'annonce donc plus festif et lumineux que jamais. Cela suffira-t-il à rassurer les fans alors que Nick McCarthy, membre historique du groupe a quitté le quatuor en 2016 ?

" Cette chanson sonne vraiment différemment de nos précédents albums, c'est un peu plus varié et moins guitaresque . C'est juste un avant-goût. Il y a beaucoup d'autres surprises à venir" a aussi expliqué le chanteur et leader de Franz Ferdinand. La bonne nouvelle c'est que le groupe sera en tournée européenne dès le début 2018 avec pas moins de 6 dates en France ! Rendez-vous le 27 février au Zénith de Paris, le 19 mars au Zénith de Toulouse, le 20/03 au Zénith de Montpellier, le 21/03 à l'Amphi 3000 à Lyon, le 23/03 au Liberté à Rennes et le 24/03 au Zénith de Caen. Les places seront mises en vente le vendredi 3 novembre !