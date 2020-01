Frank Ocean, Lana del Rey, Flume... Découvrez la programmation de Coachella 2020 !

Dans quelques mois, du 10 au 20 avril 2020, le festival de Coachella réunira des centaines de milliers de festivaliers et un nombre indécent d'artistes aussi talentueux les uns que les autres. Révélée il y a seulement quelques heures, la programmation semble déjà beaucoup faire d'elle. Avec des artistes tels que Frank Ocean, Lana del Rey, Rage against the Machine, Travis Scott ou encore Calvin Harris, cette édition 2020 promet d'être riche en émotions. Un rendez-vous qui attire des célébrités du monde entier et qui réussit, année après année, à se hisser dans le top de tous les réseaux sociaux. À noter que cette expérience hors du commun a déjà vu se produire des français tels que Jain, Daft Punk ou encore MHD. Et cette année, ce sont Aya Nakamura, l'un des plus gros succès de ces dernières années mais aussi le groupe de pop-disco L’Impératrice et le musicien électro SébastiAn, signé sur le label Ed Banger Records, qui seront de la partie !

