Frànçois and the Atlas Mountains hypnotise les Francos Montreal

A chaque édition, les Francos Montreal révèlent de nouvelles pépites et cette année, pour Virgin Radio, elle est européenne : Frànçois and The Atlas Mountains, le nouvel habitant du plat pays ! Il revient cette fois-ci avec son projet engagé et défendre un nouvel album face au public québécois.

Son dernier passage à Montréal remonte à 2014 où Frànçois faisait la première partie de Fauve au Metropolis. Cette année, il revient en son nom propre pour un concert exceptionnel au Club Soda. Avec son 8ème album intitulé « Solide Mirage », sorti le 3 mars dernier, il nous fait entrer dans un monde complètement hypnotique où la personnalité de Frànçois, très solaire nous sert de point de repère dans ce voyage musical. Les textes mêlent messages engagés et poésie fantasmagorique, portés par les mélodies nous menant en Afrique. Un magnifique projet pop aux influences multiculturelles revendiquant ses influences à Dominique A, Talking Heads ou encore Ali Farka Touré.

Le public en frénésie devant Frànçois, et VirginRadio.Fr aussi, content de le retrouver s’est déhanché et a jumpé sur « Grand Dérèglement », « Tendre est l’ me » ou encore « Apocalypse à Ipsos », titres phares de son dernier opus où il parle de son engagement et son regard sur la situation géopolitique de l’Europe sur le monde. Pour montrer tout leur amour, le public montréalais n’hésite pas à donner de la voix sur les chansons et hurler entre chaque titre comme s’il ne voulait pas de moments sans musique. La communion entre les deux parties était électrisante et force de sens laissant Frànçois et ses musiciens sans voix au rappel sur scène…

On espère voir Frànçois and The Atlas Mountains face à Philemon Cimon et Chocolat, artistes québécois qu’il affectionne particulièrement. Il a découvert ces artistes en chinant dans les disquaires montréalais « Je suis des conseils, je vais dans les disquaires, j’explore… Parfois, je suis simplement inspiré par la pochette. J’ai une sensibilité à l’ancienne, en quelque sorte », disait-il en interview…

Prochainement, Frànçois sera sur les scènes des Nuits de Fourvières, Francofolies de la Rochelle ou encore au mythique Dour festival.