Franck Gastambide répond aux attaques de Booba, Jo après le départ d'Alex et la date de tournage de l'épisode réunion de Friends... Les news série !

Booba serait-il en manque de buzz ? C'est en tout cas ce que l'on pourrait croire en voyant les récentes attaques faites contre la série Validé de Franck Gastambide. Devenu un véritable phénomène en seulement quelques semaines, le programme disponible sur Canal+ semble faire l'unanimité. Enfin, presque. Il y a quelques jours, le rappeur habitué des clashs et désormais installé à Miami a crié haut et fort tout le mal qu'il pensait de la série sur son compte Instagram : "Sans manquer de respect à tous ceux qui ont participé à cette série, on risque pas de m’y voir. C’est encore une fois de la récup de bobo en manque de sensations fortes!". Un avis bien tranché qui n'a pas eu vraiment l'air de perturber Franck Gastambide, interrogé à ce sujet par Mouloud Achour dans l'émission Clique.

Il faudra faire preuve de patience avant de retrouver Grey's Anatomy et sa saison inédite. La pandémie mondiale qui sévit en ce moment à privé la seizième saison de ses quatre derniers épisodes, laissant les personnages dans le plus grand des flous. Mais une chose est sûre, la prochaine saison devra revenir sur le départ précipité d'Alex qui, on le rappelle, a choisi de quitter Seattle pour rester avec Izzie. On ne va pas se mentir, ce départ (et surtout, cette raison particulière) ont littéralement réveillé la colère des fans : Alex est le père des enfants d'Izzie et c'est pour les voir grandir qu'il a choisi de ne pas revenir auprès de Jo. Reste à savoir comment la jeune femme surmontera cet énième traumatisme.

Il est à l'origine des séries les plus populaires de ces dernières années ! Nip/Tuck, Glee, American Horror Story ou encore Pose, c'est à l'excellent Ryan Murphy que l'on doit ces chef d'oeuvres modernes. Des programmes souvent engagés et dans l'air du temps auxquels s'ajoute désormais le dernier projet du réalisateur américain : Hollywood. Sorti le 1er mai sur la plateforme Netflix, cette mini-série de sept épisodes nous transporte dans l'univers fascinant et peu connu du cinéma d'après-guerre. On y suit ainsi les aventures de jeunes acteurs rêvant de célébrité ainsi que celles des dirigeants d'un studio de l'époque. Devenu un véritable phénomène en seulement quelques semaines, les fans réclament désormais une deuxième saison. Seulement voilà, le projet de Ryan Murphy étant à l'origine une mini-série, l'histoire n'a été prévue que pour quelques épisodes.

On le sait, vous le savez aussi... Bref, tout le monde est au courant ! Plus de 16 ans après l'arrêt de sa diffusion sur NBC, Friends devrait enfin avoir droit à un épisode spécial dans lequel les six acteurs principaux se retrouveront. Diffusé sur la nouvelle plateforme HBO Max (dont la sortie est prévue le 27 mai en France), le projet devait initialement se tourner ces dernières semaines. Seulement voilà, le COVID-19 et le confinement de la majeure partie de la population mondiale ont forcé les équipes a repoussé le lancement de ce qui s'annonce comme l'événement audiovisuel de l'année. Pas de panique, on en enfin de nouvelles informations !