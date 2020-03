Franck Gastambide dévoile un énorme indice sur la saison 2 de Validé (SPOILER)

C'est probablement l'une des séries françaises les plus en vogue du moment ! Après avoir dépassé les 10 millions de vues en streaming, autant dire un véritable exploit, Validé ne semble pas avoir dit son dernier mot. En effet, une saison 2 devrait également arriver dans quelques temps avec des invités exceptionnels. Un engouement autour du programme diffusé sur Canal+ qui n'a pas manqué de toucher son créateur Franck Gastambide : "J'ai pas les mots, c'est incroyable ! Merci" s'est-il exprimé sur Twitter.

La saison 2 sera une suite et il sera question d’Apash.. Entre autres.. ????✔️ #VALIDÉ — Franck Gastambide (@FGastambide) March 27, 2020

Autre surprise, et pas des moindres, l'acteur et réalisateur à succès en a profité pour faire de nouvelles révélations sur son dernier né. En effet, dans la nuit du 26 au 27 mars dernier, Gastambide s'est exprimé sur la suite de Validé directement depuis son compte Twitter : "La saison 2 sera une suite et il sera question d’Apash.. Entre autres.." a confié ce dernier. Une véritable bombe quant on sait que Clément s'est pris une balle dans la tête dans la saison 1 et qu'il est donc peu probable (voire impossible) qu'il survive dans la deuxième partie du programme. Toutefois, comme le dit l'expression, "impossible n'est pas français", il faudra donc patienter quelques mois avant de connaître le réel dénouement de cette histoire...