France Gall est morte à l'âge de 70 ans

C'est une légende de la chanson française qui a nous quitté au petit matin ce dimanche 8 janvier 2018. C'est à l'âge de 70 ans que la chanteuse France Gall s'est éteinte peu après 10h, des suites d'un cancer, ce matin. Elle avait été admise à l'hôpital américain de Neuilly sur Seine quelques jours plus tôt. L'artiste a commencé sa carrière très jeune, prénommée Isabelle, elle est contrainte d'abandonner son prénom car à l'époque la chanteuse Isabelle Aubret est une grande star. En 1963, à l'âge de 16 ans, l'Hexagone fait la connaissance de France Gall avec la chanson Ne Sois Pas Si Bête. Elle collabore ensuite à quelques reprises avec Serge Gainsbourg (N'écoute pas Les Idôles, Laisse Tomber Les Filles, Les Sucettes et bien sûr Poupée de Cire, Poupée de Son qu'il lui permet de remporter, en 1965, le concours de l'Eurovision.

Après des romances avec Claude François et Julien Clerc, France Gall fait une rencontre déterminante en 1973, avec Michel Berger. Leur rencontre sera autant artistique que romantique, jusqu'à la mort de l'auteur-compositeur-interprète en 1992. En 1976, France Gall dévoile son premier album studio, produit par Michel Berger, celui-ci rencontre un joli succès après une petite traversée du désert pour la chanteuse. Cette dernière tient un rôle dans la comédie musicale de Michel Berger et Luc Plamandon, Starmania, en 1979. En 1982, France Gall rencontre un grand succès avec le spectacle Tout Pour La Musique où elle s'affiche sans fard, on y retrouve les tubes Résiste, Il Jouait du Piano Debout ou encore Diego libre dans sa tête. Le couple Berger-Gall enregistre l'album Double Jeu en 1992. En 1997, la chanteuse met fin à sa carrière jusqu'en 2012 où elle commence à travailler sur la comédie musicale Résiste construite autour des chansons de Michel Berger. France Gall a désormais rejoint le paradis blanc de Michel Berger.