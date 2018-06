France Argentine : Où regarder le match de football en France ?

Depuis 15 jours, vous n’avez plus d’amis, la Coupe du Monde de football a commencé en Russie ! Si vous n’aimez pas le foot, vous détestez cette période, on vous comprend, mais tant pis ! Jusque là, les Bleus n’ont pas trop mal marché avec 2 victoires et un match nul sur 3 matchs. Si vous voulez notre avis, la composition tactique est pas top et on ne voit toujours pas de plan de jeu du côté de DD. Bon ça c’était le coup de gueule. Samedi à 16H heure française, la France affronte la terrible équipe d’Argentine pour un 8ème de finale extraordinaire. Vous ne savez pas comment regarder le match et où le faire ? VirginRadio.Fr vous file les bons plans en France !

Voilà, juste pour la vanne.

Venez sur la fan boat de Parionsport pour vivre ce 8ème de finale dans une très belle ambiance. La fan boat se trouve sur le Port de la Rapée et est ouverte jusqu’au 15 juillet de 12H à minuit !

Le zénith de Lille ouvre ses portes gratuitement pour vivre cette rencontre de ouf et même après le quart, demi et finale ! L’entrée est gratuite, foncez vous inscrire !

Il est interdit pour cette Coupe du Monde de football de retransmettre sur grand écran les matchs donc c’est compliqué. Seul choix possible, vous mettre dans un bar et le regarder, bon il vous faudra prendre une conso, optez pour le Perrier citron.