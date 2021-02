Framing Britney Spears : 3 raisons de voir le documentaire du New York Times

"#FreeBritney" est probablement le hashtag qui a le plus tourné sur la toile ces derniers jours. La raison ? Framing Britney Spears, documentaire poignant (et édifiant) qui nous montre l'envers du décor de la carrière de la popstar la plus iconique de sa génération. Si vous ne l'avez toujours pas vu, voici 3 raisons de vous y mettre.

L'enver du décor

"Ma cliente m'a informé qu'elle avait peur de son père", a confié un avocat au juge en mois de novembre. "Elle ne montera plus sur scène tant que son père sera en charge de sa carrière". Depuis des années, celle qui a accumulé les succès se voit prisonnière d'une mise sous tutelle instaurée par son père : elle n'a aucun contrôle sur la fortune gagnée en tant qu'artiste. Si toute cette histoire n'est étrangère à personne, Framing Britney Spears plonge dans les profondeurs de cette tutelle et décortique tout ce qu'elle implique.

Des interviews

Véritable travail de recherches, le documentaire est alimenté d'interviews : une amie de la famille qui a voyagé aux côtés de la star pendant des années, le responsable marketing qui a créé son image à l'époque, un avocat travaillant actuellement sur le dossier colossal qu'est celui de la tutelle mais aussi l'avocat que Britney Spears a tenté d'engager au tout début de cette mise sous tutelle, tous témoignent et tentent de démêler les noeuds pour que les téléspectateurs comprennent l'enfer dans lequel l'interprète de Baby One More Time est plongée.

"Sorry Britney"

Au-delà de "Free Britney", un autre hashtag a fait son apparition ces dernières semaines sur la toile : "Sorry, Britney (comprendre Désolé, Britney)." Mais, pourquoi ? Tout simplement parce que Framing Britney Spears montre comment dès le début de sa carrière, dès son plus jeune âge, Britney Spears a été traitée, utilisée, manipulées. Médias, proches... qui a véritablement agi dans l'intérêt de la star ? C'est justement ce que tente de pointer le documentaire.

Framing Britney Spears est à découvrir sur Hulu (et plus d'informations sont à retrouver sur le site officiel du New York Times). Notez aussi que, de son côté, Netflix serait également en train de travailler sur un documentaire.