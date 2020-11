Foushée nous offre Deep End et c'est à découvrir sur Virgin Radio !

Si vous êtes sur Tik Tok alors vous savez qu'en plus de proposer des vidéos virales, le réseaux permet de découvrir quelques talents. Si l'on a pu découvrir des morceaux tels que You Broke Me First de Tate McRae ou encore Put Your Records On de Ritt Momney via la plateforme, c'est au tour de Foushée de se faire une place dans le paysage musical avec Deep End.

"J'ai dû faire deux samples", confiait l'artiste en évoquant le succès du morceau sur Tik Tok. "Je ne savais pas que c'était devenu viral, jusqu'à ce qu'une amie m'envoie un message pour me demander si c'était moi qui chantait". Ecrite juste après l'assassinat de George Floyd, la chanson a soutenu tous ceux qui, en ces temps de pandémie sanitaire, ont lutté contre l'injustice sociale. En évoquant son morceau, celle qui a grandi en écoutant Bob Marley a confié vouloir proposer des chansons "qui vous font vous sentir en vie".

