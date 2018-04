Formidable, Stromae évoque le clip mémorable (VIDEO) 

Stromae a déserté la scène médiatique, préférant se consacrer à sa santé, à sa famille et à sa marque. Et clairement, cette pause étaient méritée. Pour rappel, le chanteur a enchaîné près de 200 concerts lors de la tournée du Racine Carrée Tour, ce qui, évidemment, est beaucoup trop. Hier soir, Stromae s'est confié à Laurent Delahousse - l'occasion pour lui de revenir sur le clip évènement de Formidable, celui que personne n'oubliera.

On vous remet dans le contexte : le clip de Formidable est tourné en caméra cachée, montrant un Stromae ivre. Enfin, il se fait passer pour ivre. Alors, comment l'idée lui est-elle venue ? "J’étais dans ma voiture à une station à essence en train de manger", explique t-il à Laurent Delahousse. "Et des mecs viennent m’ennuyer. Une histoire un peu banale. Ils me demandent ce que je fais dans cette belle voiture. Bref, ils me racontent des trucs à deux balles."

On voit sur une vidéo, que ces "mecs qui l'ennuient" lui disent ; "Tu fais la star. Tu fais la grande star à la télé tout ça…", ce à quoi il répond 'Je ne fais pas la star". "Je suis resté hyper poli et courtois, parce qu’ils étaient avec leur caméra. Et de toute façon, ils étaient à trois, alors, j’allais pas trop faire le malin", continue Stromae.

"J’avais sorti des clips juste avant". mais les médias étaient plus intéressés par cette vidéo de moi dans ma voiture en train de me faire ennuyer, plutôt qu’à un clip que je venais de sortir. Je me suis dit : 'bon, ils veulent du sang ? Je vais leur donner du sang ! Et c’est comme ça que 'Formidable' est arrivé." Et il a tapé juste. Formidable a cumulé des millions de vues, propulsant Racine Carrée au sommet.