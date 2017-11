Forbes dévoile les artistes de moins de 30 ans qui vont compter en 2018

Comme chaque année, Forbes dévoile son édition des 30 en dessous de 30 soit plusieurs listes de personnalités de moins de 30 ans qui vont marquer l'actualité. En 2017, le magazine américain pariait sur twenty one pilots, The Chainsmokers, Charlie Puth, Alessia Cara ou encore Daya. Les prophéties de Forbes ne sont pas toutes réalisés mais pour l'essentiel ses journalistes ont vu juste. Pour 2018, Forbes mise sans surprise sur Cardi B (25 ans), nouvelle reine des charts américains avec Bodack Yellow et dont de nombreux commentateurs imaginent qu'elle finira par piquer à Nicki Minaj sa précieuse couronne de "queen of rap" (reine du rap en vf)

Introducing the #30Under30 class of 2018: 600 young stars in 20 different industries https://t.co/pTbnrutQ9Z pic.twitter.com/nV9RsixvxF — Forbes (@Forbes) 14 novembre 2017

Le très talentueux Khalid (19ans ), qu'on a pu voir en première partie de Lorde, et qui a conquis les américains avec son premier album American Teen, l'aspirante pop star Bebe Rexha (28 ans), le DJ Marsmello (25 ans) que tout le monde s'arrache dont Selena Gomez avec le titre Wolves, Joe Jonas (28 ans) de DNCE, les rappeurs Migos (23 à 26 ans), la pépite SZA (28 ans), Hayley Williams (29 ans) de Paramore, les rappeurs Travis Scott et Young Thug (26 ans), la songwritter Emily Warren (25 ans), la chanteuse de country Marren Morris, font aussi partie des heureux élus. Parmi les personnalités de moins de 30 ans à suivre en 2018, Forbes cite également les actrices Zoe Kravitz (29 ans), Sasha Lane (22 ans), Riley Keough (28 ans), les mannequins Karlie Kloss (25 ans) et Jourdan Dunn (27 ans).