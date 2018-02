Foray : Si tu ne dors pas, découvrez le clip sur VirginRadio.fr

Il y a un an, la rédaction de VirginRadio.fr vous faisait découvrir Nord, nouveau visage de la scène musicale française et qui dévoilait un single prometteur, Elle Voudrait. Un an plus tard l'artiste a changé de nom pour devenir Foray mais musicalement on s'y retrouve ! Xavier Feugray, de son vrai nom, maîtrise toujours la langue française qu'il associe à des sonorités qui ne sont pas sans rappeler le travail de LCD Soundsystem ou Damon Albarn, sources d'influences pour lui. Rien de mieux que de se plonger dans son univers avec le clip de Si tu ne dors pas, son dernier single !

Si tu ne dors pas est une chanson construite en crescendo, dont la puissance se révèle au fil de ses mots. On admire ce mélange de folk et dark pop énergique. Le clip est au diapason avec son personnage de boxeuse combative ! Le premier album de Foray, Grand Turn Over, sera dans les bacs dès le 25 mai prochain. On a hâte de découvrir la suite pour Foray !