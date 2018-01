Patience, le troisième et dernier volet de la saga évènement devrait bientôt sortir en salle. Et pour que le temps passe (un peu) plus vite, il nous reste la bande originale du film- et les clips qui vont avec. Alors que Zayn et Taylor Swift ont clairement marqué le monde avec I Don't Wanna Live Forever (nommée aux Grammy's), c'est au tour de Liam Payne et Rita Ora d'offrir un titre sulfureux et sensuel. Bonne nouvelle, on a la vidéo. Et clairement, vous n'êtes pas prêts.

Evidemment, le décor a changé. Pour coller à l'ambiance plus sombre du deuxième chapitre, Taylor Swift et Zayn détruisaient une chambre d'hôtel dans une vidéo sous tension. Cette fois, Liam Payne et Rita Ora nous emmène dans un manoir luxueux - qui n'est pas sans rappeler les moyens de Christian Grey. 50 Shades oblige, le clip est incroyablement sensuel - en même temps, c'est ce à quoi Liam Payne nous a habitués dan ses clips précédents. En attendant la sortie du film d'ici quelques jours (le 7 février 2018), vous pouvez toujours vous passer For You en boucle.