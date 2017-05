On attend les Foo Fighters sur le sol français le 3 juillet prochain et plus les semaines passent, plus on trépigne d'impatience. Pour rappel, le groupe avait choisi d'annuler son concert après les attentats survenus à Paris en novembre 2015. Ensuite, ils ont choisi de troquer leur tournée européenne pour du temps passé en famille - et on ne va pas les blâmer. Maintenant que la bande de Dave Grohl est de retour sur scène, le groupe en profite pour rattraper le temps perdu avec les fans mais aussi pour dévoiler sa nouvelle musique. Voilà comment The Sky Is A Neighborhood a été proposé au public lors d'un concert caritatif donné à San Fransisco.

« Je me suis dit en arrivant ‘putain, il faut qu’on joue un nouveau morceau’. Nous n’avons jamais joué ce morceau devant personne. Il s’appelle The Sky is a Neighborhood. », a déclaré Dave Grohl sur scène. Ce morceau inédit marque t-il l'arrivée d'un nouveau disque ? Chez NME, on dit qu'un nouvel album serait en préparation. Du côté du groupe, on admet qu'un "album devrait sortir à un moment". Nous ne sommes clairement pas plus avancés mais vous savez ce qu'on dit : mieux vaut se contenter de ce que l'on a. Et ce nouveau morceau est déjà un très bon début.