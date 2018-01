Il y aura décidément du très beau monde à la 38ème cérémonie des Brit Awards ! Après Ed Sheeran, Sam Smith, Dua Lipa et Stormzy, les Foo Fighters viennent de rejoindre la liste des performers. Déjà vainqueur de quatre Brit Awards dont celui du meilleur groupe international en 2008, 2012 et 2015, le groupe de Dave Grohl viendra défendre sur scène son dernier album Concrete and Gold, sorti en septembre. Sur Twitter, le chanteur s'est dit très excité à l'idée de participer à la cérémonie : "Comment est-ce possible que nous n'ayons jamais joué aux Brits avant ? On a eu tellement de premières fois en Angleterre - de notre premier festival (Reading 1995) à notre première tournée d'arènes (2002) et notre première tournée de stades (2008). Vous avez toujours été si géniaux avec nous. Pourquoi ne pas ajouter un Brit Award 2018 à la liste ?"

Les nominations aux Brit Awards 2018 seront annoncées le 13 janvier et il y a fort à parier qu'on retrouvera donc Foo Fighters dans une catégorie au moins - meilleur groupe international ou meilleur album international. De nombreux autres performers devraient très bientôt rejoindre la liste déjà bien fournie et on a hâte de voir ce que cette nouvelle édition nous réserve ! La cérémonie se tiendra à l'O2 Arena de Londres le 21 février prochain. Elle sera cette année présentée par l'humoriste et acteur anglais Jack Whitehall, qui devrait assurer un show haut en couleurs.