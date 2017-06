Foo Fighters, Radiohead, Ed Sheeran... les meilleures performances de Glastonbury 2017

Ce week-end il n'y avait pas que Solidays pour régaler un public avide de musique live ! De l'autre côté de la Manche, c'est Glastonbury 2017 qui a régalé pendant trois jours des centaines de milliers d'anglais. Cette année les trois headliners étaient : Radiohead, Foo Fighters et Ed Sheeran soit deux groupes et un artiste plus qu'attendu dans la plaine de Somerset, où se tient le plus célèbre des festivals anglais. Si vous n'avez pas eu la chance d'assister à ces trois jours de folie musicale, on vous propose un petit récap, vidéos à l'appui, de l'édition 2017 de Glastonbury, ouvrez bien vos oreilles, ça déchire !