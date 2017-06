Foo Fighters : Quand la fille de 8 ans de Dave Grohl joue de la batterie avec le groupe

Les Foo Fighters ont montré plus d’une fois qu’ils étaient l’un des groupes les plus cool du monde. On se souvient de la fois où ils ont joué dans une petite ville italienne après que 1000 habitants de la ville leur ont lancé un appel en musique pour qu’ils viennent en concert, ou plus récemment de la guitare que les Foo Fighters ont envoyé à un fan qui avait perdu la sienne. Bref, le band américain est un peu l’incarnation de la cool attitude et de la gentillesse, et on ne peut les aimer qu’encore plus lorsqu’ils invitent des guests pas comme les autres sur scène. Lors de leur dernier concert vendredi 16 juin dernier au Secret Solstice Festival, la fille de Dave Grohl a débarqué en plein concert et a reçu quelques cours de batterie de la part de son père. En toute tranquillité.

Le chanteur a introduit sa fille de 8 ans en expliquant qu’elle avait récemment dit à son père qu'elle voulait jouer de la batterie batterie. Il lui a alors demandé « Veux-tu que ça soit moi qui t’apprenne ? », elle a dit « Oui ». Et il lui a demandé si elle voulait le faire et jouer devant 20 000 personnes en Islande ? Ce à quoi elle a de nouveau répondu « Oui ». Aussitôt dit, aussitôt fait, deux semaines plus tard la petite était bel et bien présente pour cette prestation totalement inédite. Et elle doit avoir l’esprit rock dans le sang, la petite s’en sort plutôt bien il faut dire. « Bienvenue à la prochaine génération », comme dirait Dave Grohl ! Retrouvez Foo Fighters en concert à Paris le 3 juillet prochain à l’AccorHotels Arena.