Foo Fighters : Pour leurs 25 ans de carrière, ils annoncent leur "Van Tour 2020"

Il y a quelques semaines, Dave Grohl conseillait à ses fans de "boucler leur ceinture", car les Foo Fighters avaient prévu "des trucs sérieusement fous" pour leur 25ème anniversaire. Chose promise, chose due. Le groupe de rock américain vient d'annoncer une grande tournée mondiale intitulée The Van Tour 2020. De nombreuses dates calquées sur celles de la tournée de 1995 et qui passeront par les Etats-Unis, le Canada mais aussi plusieurs pays d'Europe, dont la France. "Bravo à vous, vous êtes vieux ! Cela fait 25 ans que vous venez voir Foo Fighters en concert ! Rejoignez-nous pour fêter ça dans les mêmes villes qu’en 1995" ont affirmé les membres du groupe dans un récent communiqué de presse.

Concernant le démarrage, il est prévu pour le 12 avril prochain à Phoenix. Et la tournée The Van Tour promet d'être riche en émotions. Avec une affiche montrant le véhicule dans lequel Dave Grohl, Nate Mendel et Pat Smear étaient montés il y a un quart de siècle, les artistes annoncent directement la couleur. Quant à la sortie imminente d'un nouvel album, là-encore le mystère demeure...