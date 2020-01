Foo Fighters partage un cliché délirant de son studio d'enregistrement (PHOTO)

"Venez nous rejoindre, l'eau est bonne..." ont écrit en légende de leur dernière publication Instagram les membres de Foo Fighters. Sur le cliché, on peut apercevoir un micro posé au milieu d'une salle de bain et surtout, l'intérieur d'une baignoire vide. Accompagnée des hashtags #FF2020 et #FF25 en hommage à leur 25 ans de carrière, la publication n'a pas manqué d'attirer l'attention des internautes et des fans du groupe. Postée à l'occasion de la nouvelle année, cette dernière a été l'occasion pour Dave Grohl et ses acolytes de partager l'avancement de leur dixième album très attendu. D'ailleurs, la sortie d'un nouvel album avait déjà été confirmée au mois de septembre dernier alors que les artistes se produisaient à Rio de Janeiro au Brésil. "On rentre à la maison la semaine prochaine et on commence à faire un nouvel album des Foo Fighters." avait-il alors confié à la foule d'admirateurs présente lors de l'événement.