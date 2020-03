Foo Fighters : Ils repoussent leur grande tournée anniversaire à cause du Coronavirus !

Voilà des mois que l'on annonçait le grand retour de Foo Fighters sur scène à l'occasion de leurs 25 ans de carrière ! Si Dave Grohl et ses coéquipiers avaient prévu d'offrir du lourd à leur public, leur Van Tour 2020 va devoir attendre. En effet, suite aux restrictions liées à la propagation du coronavirus à travers le monde, le groupe de rock a préféré annuler ses prochains concerts et retrouver ses fans dans quelques mois lorsque la situation sera revenue à la normale. Une décision dès plus sages pour ces rebelles qui ont décidé de faire passer la santé de leurs fans avant tout le reste.

"Salut, c'est Dave. Vous vous souvenez de moi ? Le type qui ne voulait même pas reporter un spectacle quand ma foutue jambe tombait", a écrit le leader Dave Grohl sur son compte Instagram. "Eh bien... jouer un concert avec une chaussette pleine d'os cassés est une chose, mais jouer un spectacle quand VOTRE santé et votre sécurité sont en danger en est une autre. On vous aime, putain. Alors, faisons ça bien et mettons les choses au clair. L'album est fait, et c'est une putain de tuerie. Les lumières et la scène sont dans les camions, prêts à partir. La DEUXIÈME fois qu'on nous donne le feu vert, on viendra déchirer comme on le fait toujours. Promis." Des propos qui ont au moins le mérite d'être clair et qui devraient nous permettre de patienter encore quelques mois...