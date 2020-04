Foo Fighters : Ils repoussent de nouvelles dates de leur tournée anniversaire !

Voilà des mois que l'on annonçait le grand retour de Foo Fighters sur scène à l'occasion de leurs 25 ans de carrière ! Si Dave Grohl et ses coéquipiers avaient prévu d'offrir du lourd à leur public, leur Van Tour 2020 va devoir attendre. En effet, suite au confinement lié à la propagation du coronavirus à travers le monde, le groupe de rock a préféré annuler ses prochains concerts et retrouver ses fans dans quelques mois lorsque la situation sera revenue à la normale. Une décision dès plus sages pour ces rebelles qui ont décidé de faire passer la santé de leurs fans avant tout le reste.

Annoncée directement depuis le compte Instagram des Foo Fighters, la nouvelle a tout de suite été vue par des dizaines de milliers de fans du groupe. Sur le cliché publié sur la pateforme, on peut y voir les huit dates de concerts initialement prévues (entre avril et mai 2020) ainsi que leurs nouvelles dates, qui se tiendront toutes en octobre de cette année. Aucun commentaire n'a été fait par Dave Grohl ou un autre membre du groupe. Pour le moment, c'est silence radio !