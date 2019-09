Foo Fighters : Ils invitent un enfant de 8 ans à monter sur scène avec eux (VIDEO)

Il y a quelques jours, un jeune garçon de 8 ans est apparu sur la scène du Festival Bourbon & Beyond à Louisville dans le Kentucky. En effet, ce dernier a été invité par Dave Grohl à le rejoindre le temps d'un morceau, en l’occurrence Everlong. Postée sur Instagram, la vidéo de cet événement n'a pas tardé à faire le buzz sur la toile. Aimé par plus de 14 000 personnes, l'extrait vidéo a été posté par le père de l'enfant lui-même qui n'est autre que Scott Ian du groupe Anthrax. Visiblement, c'est lui qui a envoyé son fils sur la scène des Foo Fighters. Comme quoi, la musique est une histoire de famille...

"Plus grand moment de fierté pour un papa ? Et si votre fils avait la chance de rejoindre son groupe préféré sur scène pour jouer Everlong devant 40 000 personnes et DECHIRER ! Merci Dave, Taylor, Pat, Nate, Chris, Rami, Gus, Kerwin, Sean, Patrick, Simone et tous les autres membres de l'équipe des Foo pour être les meilleurs !!!" a écrit Scott Ian sur son compte Instagram lorsqu'il a dévoilé la vidéo de son fils aux yeux du public et surtout de ses nombreux fans.