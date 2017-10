Foo Fighters et Liam Gallaher réunis sur scène pour une reprise des Beatles ? C'est la performance exceptionnelle dont ont pu profiter les festivaliers qui assistaient au concert du groupe de Dave Grohl lors du CalJam Fest. Joe Perry, le guitariste d'Aerosmith, était aussi de la partie le temps de former un supergroupe pour offrir une cover de Come Together ! Le California Jam est un festival de rock californien dont l'édition 2017 a pour têtes d'affiche Foo Fighters, Liam Gallagher mais aussi Queen of The Stone Age, Cage The Elephant et The Kills. La reprise de Come Togheter par Foo Fighters, Liam Gallagher et Joe Perry a été immortalisée par les festivaliers pour notre plus grand bonheur.

Longer video of LG, Foos and Joe Perry - Come Together pic.twitter.com/uEDzMkjsvp — Carlo (@cigsandalc11) 8 octobre 2017

Longer video of LG, Foos and Joe Perry - Come Together pic.twitter.com/uEDzMkjsvp — Carlo (@cigsandalc11) 8 octobre 2017

Liam Gallagher sortait ce vendredi 6 octobre, As You Were, son premier album solo qui marque une véritable renaissance pour l'ex Oasis et Beady Eye. Entre deux insultes sur Twitter adressées à son frère Noel, U2 ou toute âme respirant sur la planète Terre, l'enfant terrible de Manchester a pris le temps de composer un solide album. Quant aux Foo Fighters, Concrete and Gold, leur neuvième album studio est sorti le 15 september dernier et se classer directement n°1 du Billboard 200 (classement des ventes d'albums aux Etats-Unis). Leur carpool karaoké avec James Corden est d'ailleurs à ne manquer sous aucun prétexte !