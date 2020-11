Foo Fighters : Découvrez le court-métrage réalisé pour leurs 25 ans de carrière (VIDEO)

Rappelez-vous il y a quelques mois, Dave Grohl promettait "des trucs sérieusement fous" pour le 25ème anniversaire de Foo Fighters. Et même si la crise du coronavirus a empêché les membres du groupe de rock américain de mener à bien la tournée qu'ils avaient prévu pour leurs fans, ces derniers viennent de leur offrir un cadeau totalement inespéré. En effet, afin de célébrer leur quart de siècle comme il se doit, Dave Grohl et ses acolytes se sont retrouvés dans un cinéma pour regarder des archives de leur carrière. Un moment tout à fait exceptionnel qui a ensuite été monté afin d'en faire un court-métrage de 25 minutes intitule Times Like Those. Celui-ci a été dévoilé il y a quelques jours sur YouTube, où il cumule déjà plus de 270 000 vues. Un joli score qui démontre, une fois de plus, l'engouement qui demeure autour des interprètes de Everlong. On vous laisse découvrir le résultat par vous-même !

Dans cette vidéo à la fois hilarante et touchante, on découvre un côté tout à fait inconnu des membres du groupe de rock. Ponctuées des commentaires acerbes de Dave Grohl ou Taylor Hawkins, ces photos et vidéos d'archives nous transportent avec émotion dans les deux dernières décennies et demi. Une longue période qui nous permet également de constater l'évolution des Foo Fighters au fur et à mesure des années. On y retrouve des clichés des concerts, des coulisses mais aussi des moments d'intimité entre les six membres du groupe.

En plus de s'occuper de ces célébrations, les Foo Fighters se préparent assidûment à la sortie de leur nouvel album, Medicine at Midnight, qui devrait arriver dans les bacs le 5 février 2021.