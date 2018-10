Foo Fighters : Dave Grohl reprend Adèle avec sa fille !

Le leader des Foo Fighters s'est illustré lors du gala Austism Speaks : Into The Blue par son duo avec sa fille, Violet. La famille Grohl est donc pleine de surprise puisque Violet dévoile ses talents de chanteuse en s'essayant sur le fameux When We Were Young d'Adèle. Et ce n'est pas la première fois que le père et la fille s'associent sur scène puisqu'ils avaient déjà formé un duo le 12 mai dernier, lors d'un concert de charité à Oakland. Du haut de ses douze ans, Violet revisite le morceau d'Adèle avec maturité.

Le duo est adorable... On vous laisse découvrir la vidéo ci-dessous !